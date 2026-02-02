¡Ú¸ø¼°¡¦DayDay.¡Û»ûÅÄ¿´¤Î¤Ò¤é¤á¤¥ì¥·¥Ô¡Ö¿æÈÓÁá¿æ¤35Ê¬¤Çºî¤ì¤ë¡ª´ÊÃ±»þÃ»¤Ê¤¬¤é¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¢¤ëÎÁÍý¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×
ÍÎÉ÷¤ß¤½¥¹¡¼¥×
ºàÎÁ¡Ê3¿ÍÊ¬¡ËÆ¦Éå¡Ê¸¨¡Ë¡§1Ãú¶Ì¤Í¤®¡§1/2¸ÄÄ¹¤Í¤®¡§1ËÜÆÚÇöÀÚ¤êÆù¡§120g¤·¤ç¤¦¤¬¥Á¥å¡¼¥Ö¡§4cm¥³¥ó¥½¥á¡Ê¥¥å¡¼¥Ö¡Ë¡§1¸Ä¤ß¤½¡§Âç¤µ¤¸2¿å¡§500mlÄ´Íý¹©Äø1¶ñºà¤òÀÚ¤ë¡£¡ÊÄ¹¤Í¤®¡§¼Ð¤áÀÚ¤ê¡¿¶Ì¤Í¤®¡§ÇöÀÚ¤ê¡¿Æ¦Éå¡§¤µ¤¤¤ÎÌÜÀÚ¤ê¡Ë2ÂÑÇ®¥Ü¥¦¥ë¤Ë¡¢¡¡¦ÆÚÆù¡¦¥³¥ó¥½¥á¡¦¿å¡¦¤ß¤½¡¦¤·¤ç¤¦¤¬¥Á¥å¡¼¥Ö¤òÆþ¤ì¤¿¤é¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤Ç12Ê¬¤Û¤É²ÃÇ®¤¹¤ë¡£3Á´ÂÎ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Æ¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£
ÏÂÉ÷¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¤ª¤¤¤â
¤¹¤¾Æ¤¥ª¥à¥ì¥Ã¥È
ºàÎÁ¡Ê4¿ÍÊ¬¡ËµíÇöÀÚ¤êÆù¡§150g¶Ì¤Í¤®¡§1/2¸Ä¾Æ¤Æù¤Î¥¿¥ì¡§Âç¤µ¤¸3Íñ¡§4¸ÄµíÆý¡§80ml¥µ¥é¥ÀÌý¡§Âç¤µ¤¸1¥Ð¥¿¡¼¡§25gÄ´Íý¹©Äø1¶ñºà¤òÀÚ¤ë¡£¡ÊµíÆù¡§¤¶¤¯ÀÚ¤ê¡¿¶Ì¤Í¤®¡§1cmÉý¡Ë2¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¤ò¤Ò¤¡¢¡¤òßÖ¤á¤ë¡£3Æù¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¾Æ¤Æù¤Î¥¿¥ì¤ò²Ã¤¨¡¢¿åµ¤¤¬Èô¤Ö¤Þ¤Ç¤µ¤é¤ËßÖ¤á¤¿¤é¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ë°ìÅÙ¼è¤ê½Ð¤¹¡£4¥Ü¥¦¥ë¤ËÍñ¤ò³ä¤êÆþ¤ì¡¢¤è¤¯ÍÏ¤¤Û¤°¤·¤¿¤é¡¢¥Ð¥¿¡¼¡Ê10g¡Ë¤ÈµíÆý¤ò²Ã¤¨¤Æ¤è¤¯º®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£5ÊÌ¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥Ð¥¿¡¼¡Ê15g¡Ë¤òÍÏ¤«¤·¡¢¤¤ò²Ã¤¨¤ë¡£ºÚÈ¤¤Ç¤«¤º®¤¼¤Ê¤¬¤é²ÃÇ®¤·¡¢¤È¤í¤È¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é£¤òÃæ¿´¤Ë¤Î¤»¡¢Î¾Ã¼¤«¤é¤¯¤ë¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¥ª¥à¥ì¥Ä·¿¤Ë·Á¤ò¤È¤È¤Î¤¨¤¿¤é¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£