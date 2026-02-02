今日2日の関東地方は変わりやすい天気で、午後3時頃からは南部を中心ににわか雨やにわか雪の可能性があります。局地的には雷を伴う見込みです。

念のため雨具を

今日2日(月)の関東地方は、大気の状態が次第に不安定になります。

日差しは届きますが、午後3時前後からは南部を中心に所々で雨雲が湧くでしょう。お出かけの時に晴れていても、急な雨に備えて傘を持っておくと良さそうです。局地的には、雷を伴って雨脚が強まるでしょう。標高の高い地域では、雨に雪が交じることもありそうです。





最高気温は10℃から12℃くらいで、昨日(1日)とほとんど変わりません。この時期らしい寒さでしょう。

週間 気温の変動が大

明日3日(火)以降、おおむね晴れるでしょう。7日(土)は、気圧の谷や寒気の影響を受けるため一時的に雪や雨が降る見込みです。現時点では、雪や雨の範囲や降り方の予想にかなりの幅がありますので、今後、最新の情報をご確認ください。



注意が必要なのは、寒暖の変化です。

5日(木)と6日(金)は気温がグンと上がり、春本番を思わせる暖かさとなるでしょう。

7日(土)以降は気温が平年を下回り、一気に真冬に戻る見込みです。

気温の変動が大きくなりそうので、体調を崩さないよう、十分お気を付けください。