米国で、寒波のさなかに生まれた子牛が家の中で子どもと一緒に眠る様子が公開され、話題になっている。

CNNやワシントン・ポスト（WP）など米メディアは先月31日（現地時間）、ケンタッキー州マウント・スターリングで起きた子牛と子どもをめぐる出来事を報じた。

この地で農場を営むタナー・ソレルさんは先月24日、雪が降りしきる中、出産が近い母牛の様子を見に行ったところ、子牛がすでに生まれていることに気づいた。

子牛が生まれると、母牛は舌で体をなめてきれいにし、体温を保てるようにする。

生まれたばかりの子牛は体温調節能力が弱く、母牛の助けが不可欠だ。しかし氷点下に落ち込んだ気温の中で、母牛は十分に世話をできない状態だった。

昨冬にも子牛1頭を凍傷で失った経験があったソレルさんは、最終的にこの子牛を家に入れることにした。

彼は「家に連れてきた時、子牛の体には氷が付いていた。まだ胎盤が残っていたのでそれを拭き取り、ドライヤーで体を温めて毛を乾かした」と語った。

3歳の息子グレゴリーは、自分の大好きな映画『カーズ』に登場するキャラクターの名前にちなんで、子牛に「サリー」という名前を付けた。

2歳の娘チャーリーはサリーに「きらきら星」を歌ってあげた。子どもたちは子牛のサリーと一緒に過ごし、眠りについた。

その後、子牛と子どもたちが一緒に眠っている姿を見た母親メイシーさんが写真を撮ってSNSに投稿し、この光景は全米に広く伝えられた。

ソレルさんは「子牛のサリーは翌朝、母牛と再会し、元気にしている」と伝えた。