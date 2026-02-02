スターフライヤーは、5月19日搭乗分以降の航空券の販売を、2月3日から開始する。

新主要運賃は「普通運賃」「STAR」「そら旅」とし、75日・55日前購入など、より早期に購入するほど安くなる細かな運賃体系からそれぞれ一本化する。予約・販売期限は普通運賃が搭乗日当日まで、STARと往復割が前日まで、そら旅が28日前までで、予約変更は普通運賃のみ受け付ける。

さらに往復運賃を廃止し、新たに「STAR」と「そら旅」の往復旅程を同時に購入すると対象運賃から5％引きとなる「往復割」を設定する。同割引では往路の到着地と復路の出発地が異なる場合でも割引が適用できる。

小児運賃、障がい者割引運賃は、新たに対象運賃からそれぞれ20％、25％割り引く体系とする。オープンチケットは5月18日搭乗分で取り扱いを終了する。航空券の払戻手数料は廃止し、取消手数料に一本化する。

特典航空券では予約・予約変更の受付期限を搭乗日前日までに変更する。旅客施設使用料を同日搭乗分から収受を開始し、予約時決済でクレジットカードのみ対応するほか、交換できる区間を1区間または同一区間の往復に限定し、当日の前便への変更と空港空席待ちは扱わない。

無料手荷物許容量は1個あたり23キロ以内かつ2個までに変更し、3辺の和が158センチ以内とする。超過手荷物は重量・個数・サイズ超過の別に料金を設定する。