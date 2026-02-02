ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は１日、ロシアによるウクライナ侵略の終結に向けた米国とロシア、ウクライナによる高官級協議の次回会合がアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）の首都アブダビで４、５の両日開催されることが決まったとＸ（旧ツイッター）に投稿した。

当初予定した１日から延期された理由は明らかにしていない。これとは別に米露高官は３１日、米フロリダ州マイアミで会談した。

一方、ロシアが、米国の要請を踏まえて合意したウクライナの首都キーウへの攻撃停止は１日、有効期限を迎えた。ロシアはエネルギー施設に限って攻撃を控えている模様だが、今後再開させる可能性がある。

現地メディアは１日、過去２４時間で、無人機攻撃などによって各地で４人が死亡し、２１人が負傷したと伝えた。エネルギー施設への攻撃は報じられていない。

そうした中、ウクライナでは３１日、キーウを含む各地で大規模な停電が起きた。送電網で「技術的な問題」が発生し、電力供給が連鎖的に停止したという。送電線に氷が付着したことが原因とみられており、当局が復旧を急いでいる。影響は隣国モルドバにも出た。