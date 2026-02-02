ロックバンド「LUNA SEA」のギタリスト・SUGIZO（56）の公式サイトが2日までに更新され、パーソナリティーを務めるラジオ番組、Fm yokohama「Rebellmusik」について、1日および8日放送をバンド「NONA REEVES」の西寺郷太（52）が代役出演すると発表した。

サイトでは「SUGIZOがDJを務めているラジオ番組、Fm yokohama『Rebellmusik』。現在、SUGIZOが信頼するアーティストの皆様に進行をお願いし、特別な形態にて放送しております。今週と来週は、SUGIZOと音楽観を共有し、時代を切り開く先進性を持ったポップミュージックやニューロマンティックの本質を巡って意気投合した、NONA REEVES・西寺郷太氏がDJを務めます。是非ご期待ください」と呼びかけた。

SUGIZOは昨年12月18日に、自身が運転する車とバイクの接触事故を起こしたと報告。LUNA SEAの有明アリーナ公演が延期となるなど、年内の活動を辞退すると発表していた。さらに、同27日には1月9、12日に出演を予定していた合同公演も「出演が困難」として辞退を発表していた。

先月18日および25日放送はロックバンド「SOPHIA」松岡充(54)が代役を務めた。