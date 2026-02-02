アメリカのトランプ政権がイランに対し軍事的圧力を強める中、アメリカメディアは今週後半にも両国による協議が行われる可能性があると報じました。

ロイター通信によりますと、イランの最高指導者ハメネイ師は1日、「アメリカが戦争を始めたら、それは地域の戦争になる」と述べ、中東地域の紛争に発展すると警告しました。

これに対しトランプ大統領は1日、「世界最強の艦船を展開していて、数日でイランに接近する」と圧力をかける一方、核問題の解決に向け「できれば合意したい」と述べ、交渉に応じるよう求めました。ハメネイ師の発言については「合意できなければ、彼の言うこと正しいかどうかが分かる」とけん制しました。

こうした中、アメリカのニュースサイト「アクシオス」は1日、ウィトコフ中東担当特使とイランの政府高官による協議が調整されていると伝えました。トルコ、エジプト、カタールの3か国が仲介し、今週後半にトルコの首都アンカラでの開催を調整しているということです。

またホワイトハウス当局者の話として、トランプ大統領はイランへの攻撃について最終決定はしておらず、外交での解決の可能性を残しているとしています。