「コンプレックスのある女子」のほうがかわいく思える理由９パターン
見た目のコンプレックスは悩ましいものですが、実はコンプレックスのある女性のほうが男性にとっては魅力的に映る場合があるようです。前向きにその理由を棚卸しすれば、コンプレックスがあるのも悪くないなと思えるようになれるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「『コンプレックスのある女子』のほうがかわいく思える理由」をご紹介します。
【１】コンプレックスをカバーしようと努力する姿が魅力的だから
「キレイになろうと頑張る女子は健気で好き」（20代男性）というように、女子がコンプレックスと戦う様は、一定層の男性をきゅんとさせるようです。コンプレックスがあることを隠すのではなく、「そのためにこんな努力をしている」と語るようにしましょう。
【２】完璧でない女子のほうが親近感がわくから
「自分に自信がないから、親しみの持てる女子が好き」（20代男性）というように、完璧に「キメている」女性より、少し隙のある女性を好む男性もいるようです。コンプレックスも自分の持ち味だと受け入れることができれば、むしろチャームポイントになりそうです。
【３】細かいことを気にしない大らかな性格になるから
「神経質な人はちょっと…」（20代男性）というように、コンプレックスと戦ってきた人なら、きっと包容力があるのではないかと期待されるケースです。細かい部分のダメ出しや、うるさすぎるこだわりなど、ナーバスな自覚のある人は少しずつ改めるようにしてはいかがでしょうか。
【４】コンプレックスを隠そうとする仕草が可愛いから
「『脚は自信ないから見ないで』と言われるとキュンとします」（20代男性）というように、ある種の男性にとっては、コンプレックスを恥じらう女性の姿そのものが魅力的に映るようです。こればかりは狙ってできることではないので、わざとらしい演技は控えましょう。
【５】男性にも無理な理想を押し付けないから
「現実をわかってくれてる気がする」（20代男性）というように、コンプレックスに悩む女性は、男性側のコンプレックスにも理解があると思われるようです。「どんな男性が好み？」と聞かれたときは、できるだけ現実味のある男性像を語るようにしましょう。
【６】気取らず悩みを共有し合えるから
「悩みを告白しあうと心の距離が近づいた気がする」（20代男性）というように、心の「秘め事」を分かち合えれば、男性の心を簡単に射止めることができそうです。プライドの高い男性からは言い出しにくい話題なので、まず自分から語るようにしてはいかがでしょうか。
【７】自信満々の女子より慎ましやかで健気だから
「あんまり気の強い子は好きじゃない」（20代男性）というように、控えめな女性を求める男性には、コンプレックスのある女子のウケがいいようです。恥ずかしそうに「自分のこんなところに自信がなくて…」と告白すると、グッとくる男性も多いのではないでしょうか。
【８】コンプレックスがあるぶん言動が優しくなるから
「人を傷つけることを言わないところがいい」（10代男性）というように、自分に悩みがあるだけに、自然と他人に優しくできると思われるケースです。心の優しい女性はどんな男性にとっても魅力的なので、ひとつチャームポイントが増えたと前向きにとらえるべきでしょう。
【９】他人のことを外見で判断しないから
「自分が悩んでいるんだから、他人のことも見た目で判断しないと思う」（20代男性）というように、コンプレックスを持つ女性には「異性を公平な目で見る」という良いイメージがあるようです。そこに興味を持ってもらえるのであれば、自ずと人間的魅力を備えた男性からのアプローチが期待できるのではないでしょうか。
コンプレックスのある女性には特有の控えめなかわいらしさがあり、それを好む男性も少なくないようです。自分の持ち味をまるごと受け入れてくれる男性を選べば、自ずと自信も生まれるのではないでしょうか。（小倉志郎）
