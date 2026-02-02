PyunA.プロデュース、ランジェリーで解き放つEnfelのDEVILな誘惑

“可愛い”だけじゃ満足できない夜に選びたいのが、PyunA.が手がけるランジェリーブランド「Enfel」。天使と悪魔、相反する魅力を併せ持つ世界観で、女性の内に秘めた感情をそっと引き出します。今回登場したDEVIL LINEは、刺激的でありながら知性と品を忘れないデザインが魅力。自分でも気づかなかった新しい一面に出会える、特別なランジェリーです♡

DEVIL LINEが誘う二面性

「Enfel（エンフェル）」は“Angel”と“Devil”を掛け合わせた造語。あざとさと色気、可憐さと官能性という相反する要素を一着に落とし込みます。

DEVIL LINEでは、繊細なフラワー刺繍と透け感のあるレース、計算されたカッティングによって、見る角度ごとに異なる表情を演出。身にまとうだけで、強くしなやかな女性像を引き立てます。

emmi×ハートが可愛い♡春の新作「HEART IN DAILY」先行予約スタート

色で楽しむ悪魔の表情

カーキは深みのある色合いが肌に溶け込み、落ち着きの中に妖艶さをプラス。可憐な刺繍が甘さを残しつつ、大人の余裕を感じさせます。

一方ネイビーは、ホワイトベースに映えるフラワー刺繍が印象的。知的でドラマティックなムードを纏い、静かに心を惹き寄せる存在感を放ちます。

商品ラインナップ詳細

価格：ブラジャー:3,500円(税込)／ショーツ(フルバック):1,500円(税込)／ショーツ(Tバック):1,500円(税込)



ショーツはフルバックとTバックの両方を展開し、気分やシーンに合わせたスタイリングが楽しめます。

カラー：カーキ、ネイビー

サイズ：

ブラジャー:B～Gカップ/アンダーバスト65～75

ショーツ:Sサイズ(ヒップ82-90cm)、Mサイズ(ヒップ87-95cm)、Lサイズ(ヒップ92-100cm)

悪魔的魅力を味方に

EnfelのDEVIL LINEは、ただセクシーなだけではなく、女性の内面にある強さや色香を映し出す存在。PyunA.の感性が息づくランジェリーは、自分を解放するためのスイッチのようなものです。

今日はどんな自分でいたいか、そう問いかけながら選ぶ一着は、日常に小さな高揚感を運んでくれるはず。あなたの中の“悪魔”を、そっと目覚めさせてみてはいかがでしょうか♡