懐かしさと新しさが同居するスポーツカー

2026年1月23日から25日にかけて、大和ハウス プレミストドーム（札幌市豊平区）で開催された「ジャパンモビリティショー札幌2026（JMS2026）」は、北海道では久々となる大規模モビリティイベントとして、多くの来場者を集める結果となりました。

その中でも注目を集めていた1台がホンダの小型EV「Super ONE（スーパーワン）」の展示エリアです。

【画像】超カッコいい！ これがホンダ新たな「ちいさい“5ドアスポーツカー”」の姿です！ 画像で見る（30枚以上）

東京での初披露から時間が経っていないこともあり、北海道で初めて実車を目にする来場者にとっては待望の一台だったと言えるでしょう。ネット上では多くの反響が集まっています。

スーパーワンは、ホンダが次世代のコンパクトEV像として打ち出したモデルで、環境性能だけでなく「走る楽しさ」を前面に押し出している点が大きな特徴です。

開発段階から市販化を強く意識しており、コンセプトカーにありがちな非現実感はほとんど感じられませんでした。

実際に展示された車両からは、量産を見据えた現実的な作り込みと、遊び心のある挑戦的な姿勢の両立が伝わってきました。

なかでも注目されたのが、独自の走行体験を演出する「BOOSTモード」です。このモードではアクセル操作に対する反応が鋭くなり、EVでありながらも力強い加速感を楽しめるよう制御されています。

さらに、仮想的なシフトフィールやサウンド演出が加わることで、静かなだけではない、感情に訴えかける走りを実現していました。

メーター表示や車内の演出も切り替わり、ドライバーの高揚感を自然と引き出す工夫が随所に見られます。

デザイン面でも、スーパーワンは来場者の視線を強く引き付けていました。コンパクトな車体ながら、張り出したフェンダーと低く構えたスタンスにより、存在感は十分です。

その姿からは、かつてのホンダの名車を思い起こさせるというコメントもネットでは見られ、特に1980年代のシティターボIIを連想する声も多く、「本気のコンパクトスポーツカー」として現代的に再解釈されている印象です。

インテリアに目を向けると、日常使いを想定した実用性とスポーティな雰囲気がバランス良くまとめられていました。

ドライバーを中心に設計されたコックピットや、身体をしっかり支えるシートは、走りへの期待感を高めると同時に、毎日の移動でもストレスを感じさせない配慮がなされています。素材やカラーリングにも個性があり、所有する喜びを感じさせる仕上がりでした。

展示終了後、ネット上でもスーパーワンに関する反応が相次ぎました。「写真で見るより実車の迫力がすごい」「EVなのに走りが楽しそうなのがいい」「昔のホンダらしさを感じて懐かしくなった」「このサイズ感なら北海道の街中でも使いやすそう」「BOOSTモードを一度体験してみたい」「デザインが攻めていて好印象」「価格次第では本気で欲しい」といった声が見られ、評価は総じて好意的でした。

こうした反響からも分かるように、スーパーワンは単なる展示車両にとどまらず、多くの人の記憶に残る存在となりました。