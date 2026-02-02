◇NBA ブルズーヒート（2026年2月1日 カセヤ・センター）

NBAブルズの河村勇輝（24）が1日（日本時間2日）の敵地ヒート戦で3戦連続ベンチ入り。第1Qから途中出場し、2戦連続出場を果たした。前半から積極的に仕掛けて4得点5アシスト4リバウンドと躍動した。しかしチームは40ー62と大量リードを許して前半を折り返した。

この日も第1Q途中から出場チャンスが巡ってきた。残り4分12秒からコートに立った。残り2分55秒にはレイアップシュートを演出して初アシスト。残り1分46秒にも再びレイアップシュートをアシストした。

第2Qも引き続き出場。残り11分29秒にはドライブインからレイアップシュートを決めて初得点。さらに残り10分52秒も積極的に仕掛けて、相手の反則を誘ってフリースローを2本決めた。残り9分16秒でベンチに下がったが、残り6分29秒から再びコートに立った。残り4分43秒には自らリバウンドを奪って速攻。電光石火のバウンズパスでアシストを決めた。残り4分20秒にもレイアップシュートを演出して連続アシストを決めた。残り3分22秒には右サイドからドライブイン。右コーナーへパスして3Pシュートを演出した。残り2分5秒でベンチに下がった。

河村は前半11分20秒出場。4得点5アシスト4リバウンドを記録。シュートは初得点となったレイアップシュート1本のみだった。

ブルズはスケジュール変更もあり、1月28日（同29日）から5日間で4試合という過密日程。1月31日（日本時間2月1日）の敵地ヒート戦では今季NBA初出場＆ブルズデビューを果たした。そして今季NBA初出場は昨年4月13日（同14日）のマーベリックス戦以来、実に293日ぶりのNBA復帰となった。前半から絶品アシストや3Pシュートを決めるなど6得点2アシスト3リバウンドと存在感を示した。