86歳・森本毅郎、約50日ぶりTBSラジオ『スタンバイ！』スタジオ生出演 肺炎治療を語る「命の危機だった」
フリーアナウンサーの森本毅郎（86）が、2日放送のTBSラジオ『森本毅郎・スタンバイ！』（月〜金曜 前6：30）のスタジオに生出演。12月12日から休演していたが、およそ50日ぶりのスタジオ復帰を果たした。
【写真】盟友・笑福亭笑瓶さんの弔問に訪れた森本毅郎アナ
この日の冒頭、森本は「久しぶりにスタジオに戻ってまいりました。ほぼ50日ぶり。高齢者にとっては、肺炎っていうのは重い病気で、どうも命拾いしたかなと。薬と格闘していました。ステロイド。これが協力な味方ではあるんですけど、自分の体の弱いところも攻撃するんですよ。ですから、副作用との攻防戦もありましたね。そうした影響も残りまして、声がまだ本調子じゃないかもしれないのですが」と呼びかけた。
自身の肺炎について「炎症が暴走するっていう。弱いところを攻撃して、そこに居座る、そういう肺炎なんです。一番ひどい時は過呼吸みたいになっちゃって。これはもう終わりかなと、ちょっと命の危険を感じました。パルス療法といって、集中的にステロイドを1日1000ミリ、大量のステロイドを一気に投入するという、それを3日間やるんです。これがハイライト。この時が、一番命の危機だったんだろうと思いました」と語っていた。
昨年12月12日の放送で、土井敏之アナウンサーが、冒頭に「森本毅郎さんは、先週から肺炎の症状があったので、治療しておりまして、今日も大事を取ってのお休みです」と報告。24日の放送でも「森本毅郎さんは、少し熱が出て体調が優れないということで、今日はお休みでございます」と伝えられた。1月5日には電話出演を果たし、自身の状況を話していた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
