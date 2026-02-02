今週の12星座占い「天秤座（てんびん座）」全体運・開運アドバイス【2026年2月2日（月）〜2月8日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年2月2日（月）〜2月8日（日）「天秤座（てんびん座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【天秤座（てんびん座）】
今週は趣味などを通じて仲間づくりをすると◎ 困ったことがあれば、お互いに協力できるような関係になれるようです。熱い想いを伝えてみるのも良いかも。恋愛面は、大切な人と過ごす時間が増えて、パワーが湧いてくるようです。相手の気持ちも分かるので、距離も縮まることでしょう。
★ワンポイントアドバイス★
勇気で運を引き寄せるタイミング。思い切って飛び込むと、周りから歓迎されるなど“やってみて良かった！”と思えるようです。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
