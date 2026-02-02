福岡と佐賀の天気をお伝えします。2日は昼前後から、にわか雨や雷雨となる見込みです。広い範囲での雨は9日ぶりですが、雨量は少なく、水不足を解消するにはほど遠い雨でしょう。



午前9時の予想天気図です。雨の理由は、天気図に描かれていない前線です。その前線が日中、対馬海峡から九州を通過する見込みです。



雨雲の予想です。雨のエリアが昼前に対馬海峡を南下して、沿岸部から雨雲がかかります。夕方にかけて降る時間は短く、雨量は数ミリ程度ですが、一時的にザッと降る所もありそうです。





2日の天気です。多少晴れ間もある一方、北部沿岸の早い所は昼前から雨が降り、夕方にかけて福岡・佐賀の広い範囲で一時雨や雷雨になる見込みです。雨具を持ってお出かけの際は、置き忘れに気をつけてください。最高気温は10℃前後で、前日と同じぐらいか、やや高くなる見込みです。ただ、午後は冷たい西風が強まって、寒く感じられそうです。その気温は、今週、急上昇のち急降下となります。福岡市の最高気温は、木曜日に3月中旬並みの15℃とピークになり、その後、日曜日の7℃に向かってジェットコースターのように下がる見込みです。体調管理に注意してください。週間予報です。3日（節分）は大陸から高気圧が張り出して、晴れるでしょう。この時期らしい寒さが続く見込みです。その後は雲が広がりやすいでしょう。立春の4日から5日は寒さが緩み、スギ花粉に注意が必要です。週末は所によって雪が降るような厳しい寒さが戻る見込みです。