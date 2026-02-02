「本当に世界レベル」これぞ伊東純也！ 裏抜け＆判断力で魅せた今季初アシストにファン喝采「キレキレになってきた」「めっちゃ動きいい」
ヘンクは現地２月１日、ベルギー１部リーグ第23節でデンデルに２−１で勝利。この試合に先発出場したFW伊東純也が、華麗な連係から今季初アシストを記録した。
開始わずか３分、左サイドでボールを受けた伊東は、意表を突いて中央に鋭いパスを供給。瞬時の判断でそのままゴール前に走り込み、リターンパスを受けて抜け出すと、最後は丁寧にダーン・ヘイマンスにボールを預け、先制点を演出した。
32歳の日本代表アタッカーは、昨夏ヘンクへ復帰して以降、初アシストに。圧巻のプレーに、SNS上では以下の声が上がった。
「凄すぎる！」
「さすがの判断ナイスアシストでした」
「あの裏抜けのスピードと判断力は本当に世界レベル」
「頭良くて技術ある存在」
「見事なパス連携だ」
「これぞ伊東純也って走り」
「キレキレになってきた」
「めっちゃ動きいいやん」
伊東はさらに８分、カットインから強烈なミドルを放つ。このこぼれ球を味方が押し込み、追加点が生まれた。早々に２点を先行したヘンクは、その後に１点を返されたが、最後までリードを守り切り勝ち切った。
“イナズマ純也”が躍動し、チームの７試合ぶりの勝利に貢献した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】“イナズマ純也”が華麗連係から今季初アシスト！
