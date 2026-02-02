乃木坂46梅澤美波、知的なメガネショット解禁 全国8書店でメイキング動画も公開【透明な覚悟】
【モデルプレス＝2026/02/02】乃木坂46の梅澤美波が2月3日に発売する2nd写真集『透明な覚悟』（光文社）より、第13弾先行カットが解禁。あわせて、全国8書店でメイキング動画が公開されることが発表された。
【写真】乃木坂キャプテン「すべてをさらけ出した」“ほぼノーメーク”姿
先⾏カット解禁のラスト第13弾を飾るのは、メガネ姿がクレバーな“読書梅ちゃん”。ミラノのホテルの1室で、クールにキメた。本からすらりと伸びた⼿⾜が美しい1枚となっている。
写真集は、ミラノを始め、チンクエテッレ、フィレンツェとイタリアを舞台に撮影。そのメイキング動画を写真集公式X（旧Twitter）とパネル展を⾏う8つの書店で公開する。メイキング動画は、全部で3本。 ミラノ編は、札幌・コーチャンフォー新川通り店、東京・SHIBUYA TSUTAYA、⼤阪・TSUTAYA EBISUBASHIの3書店。 チンクエテッレ編は、東京・HMV＆BOOKS SHIBUYA、京都・ヨドバシカメラ マルチメデイア京都の2書店。フィレンツェ編は、東京・タワーレコード渋⾕店、名古屋・星野書店近鉄パッセ店、⼤阪・紀伊國屋書店梅⽥本店の3書店。映像は、パネル展のそばのモニターで流され、期⽇はパネル展の開催期間と同時となる。詳細は各書店のHPにて公開される。
2025年12⽉2⽇に写真集情報を解禁以来、先⾏カットをアップするたびにそのビジュアルの完成度から反響を呼んできた写真集のベールがいよいよ剥がされる。
1st写真集から5年。グループのキャプテンに就任し、26歳という大人の階段を上る彼女の「今」を収めた本作。「ずっとヨーロッパに憧れがあり、ファッションといえば、という街に行ってみたかった」という梅澤が撮影地に選んだのは、イタリア。衣装や撮りたい写真のアイデアを積極的に出し、スタッフチームと意見を交換しながら作った1冊となった。雑誌「CLASSY.」（光文社）でレギュラーモデルとして活躍している彼女だからこそ見せられるファッショナブルな衣装から、美しい脚を活かした大胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな彼女を感じられる写真集となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】乃木坂キャプテン「すべてをさらけ出した」“ほぼノーメーク”姿
◆梅澤美波、知的なメガネショット解禁
先⾏カット解禁のラスト第13弾を飾るのは、メガネ姿がクレバーな“読書梅ちゃん”。ミラノのホテルの1室で、クールにキメた。本からすらりと伸びた⼿⾜が美しい1枚となっている。
2025年12⽉2⽇に写真集情報を解禁以来、先⾏カットをアップするたびにそのビジュアルの完成度から反響を呼んできた写真集のベールがいよいよ剥がされる。
◆梅澤美波2nd写真集「透明な覚悟」
1st写真集から5年。グループのキャプテンに就任し、26歳という大人の階段を上る彼女の「今」を収めた本作。「ずっとヨーロッパに憧れがあり、ファッションといえば、という街に行ってみたかった」という梅澤が撮影地に選んだのは、イタリア。衣装や撮りたい写真のアイデアを積極的に出し、スタッフチームと意見を交換しながら作った1冊となった。雑誌「CLASSY.」（光文社）でレギュラーモデルとして活躍している彼女だからこそ見せられるファッショナブルな衣装から、美しい脚を活かした大胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな彼女を感じられる写真集となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】