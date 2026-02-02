ビジュ大優勝ーーーッッ！！【ファミマ】苺の季節がやってきた♡「新作スイーツ」

冬はいちごが旬。各コンビニでいちごを使ったスイーツが続々と登場しています。今回は【ファミリーマート】で買える「新作いちごスイーツ」をピックアップ。見た目・味どちらにもこだわりを感じられる商品をご紹介します。ぜひチェックしてみて。

いちご感がすごい！ ザクザクいちごシュー

とろっと溢れるいちごソースのインパクトが抜群のこちらは、@sujiemonさんが「苺果肉入りのソースが美味しい！」と絶賛している「ザクザク食感 いちごのクッキーシュー」\230（税込）。クッキーシュー生地の表面にはシュガーコーティングがされていて、ザクザクの食感を楽しめそう。中にはいちごホイップクリームも入っているので、一口でいろいろないちご味を楽しむことができそうです。

上品なビジュアル！ いちごをのせたロールクレープ

白いクレープ生地にミルクムース、その上に真っ赤ないちごをトッピングした「もちっと食感 いちごのクレープ」\398（税込）は、ショートケーキのようなキュートなビジュアル。@sujiemonさんによると「しっとりもちもちクレープ生地」「「甘酸っぱさが最高に美味しい」とのこと。パクッとつまめるサイズが2つ入っているので、おやつやデザートにぴったりです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A