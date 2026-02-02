明日の『ばけばけ』“トキ”高石あかり＆“ヘブン”トミー・バストウ、衝撃的なモノを目撃
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第18週「マツエ、スバラシ。」（第87回）が2月3日に放送される。
【写真】トキ（高石あかり）を抱きしめるヘブン（トミー・バストウ）
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
■第87回あらすじ
町での噂話に落ち込むトキ。心配する司之介（岡部たかし）やフミ（池脇千鶴）が声をかけるが、司之介は顔に怪我を負っていた。トキの指摘をはぐらかす司之介とフミに違和感を覚えるトキとヘブン。ぎこちない雰囲気の中、玄関の外から物音が聞こえる。様子を見に行ったヘブンとトキは、そこで衝撃的なモノを目のあたりにする。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
