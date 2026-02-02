元ＡＢＣの東留伽アナウンサーが驚きの経歴を明らかにした。

１月末をもってＡＢＣを退社した東アナ。２日に自身のインスタグラムを更新し、公式ＨＰを作成しました！」と報告した。

公式ＨＰには自身のプロフィル欄に「現在は東京大学大学院にて美学芸術学研究室に所属し、理論と実践からの両面からアートに携わっている」と紹介されている。

この投稿には「新しい門出」「才能 活かしてください」「ホームページのデザインとても明るくオシャレで元気に満ち溢（あふ）れてて大好きです」「どこのモデルさんかと思ったら…」「局アナ時代とは違った留伽さんが見れるのを楽しみにしてます！」などの声が寄せられている。

東アナは２０年にＡＢＣ入社後、同年１０月に人気旅番組「朝だ！生です旅サラダ」にレギュラーとして出演。２３年８月に「旅サラダ」を卒業し、自身のＳＮＳで「９月からお仕事をお休みし、フランスに留学します。学校に通いながら芸術や語学など様々なことを学んでいく予定です」と報告し休職。昨年４月には同局の情報番組「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」（土曜・前９時３０分）のアシスタントに就任。１月２６日にＳＮＳで「１月末をもって朝日放送テレビ株式会社を退社することとなりました」と報告していた。