3ヶ月の猛勉強で医学部合格。“元不良”の医師が格闘家との二足の草鞋を続けるワケ「3日連続当直、仮眠2時間でも練習は休まない」
2018年にWPMF（世界プロムエタイ連盟）日本ウエルター級王者、2021年8月にM-1 JAPANスーパーウエルター級王者のタイトルを獲得した岡田将人さん（32歳・@mk177137759）は、日々、救急医としても働く。文武両道を地で行くスーパースターかと思えば、「ヤンチャをしていた過去がある」と明かした。幾度となく母親を泣かせた非行少年はなぜ、プロ格闘家と医師の二足のわらじを目指したのか。
◆外科医の父が突然の他界
――冒頭から失礼ですが、あまり勉強が得意ではなかったと伺いました。
岡田将人：事実です（笑）。地元は大分県なのですが、小学校時代からヤンチャで、校長室に親が呼び出されることもしばしばありました。父とは基本的に仲が良かったものの、反省する素振りを見せない私にかなり手を焼いたようです。
――お父様が医師だったんですよね。
岡田将人：はい、外科医でした。しかし私が中1のとき、その父が大腸がんで他界しました。私は4人きょうだいの1番上でしたので、父が亡くなったとき、末っ子は3歳くらいだったと思います。結婚を機に家庭に入った母は、それから働きに出なくてはならなくなりました。当然ですが、父がいたころよりも家計は苦しかったのだろうと思います。私は思春期真っ只中で、父の死が悲しかったものの、きちんとそれを表現することはできませんでした。
◆「大分の田舎じゃ無理だろ」と指摘される
――ただ、お父様が他界されたあとも、ヤンチャは続けたと。
岡田将人：そうですね。父が亡くなる直前、「よそから『あそこは父親がいないから子どもが不良になっている』と言われないようにしてほしい」と言っていたらしいんです。ただ、別に父がいないから非行に走っていたわけではなくて、昔からエネルギーを持て余していただけなのですが……。
結局、高校を卒業したあとも数年は、地元の不良仲間とつるむのをやめなかったですね。高校も後半はほぼ行けていなくて、家にもあまり帰らない日が続きました。友だちの家に居候するような生活で、本当に母を悲しませたと今は思いますね。
――高卒後は、夜の世界に入るんですよね。それがきっかけで格闘技を本格的に始めるとか。
岡田将人：はい、いわゆるラウンジのボーイをやっていました。その前からもジムでキックボクシングをやっていたりはしていて、うっすら「世界チャンピオンのベルトを巻きたいな」とは思っていました。ラウンジでは本当に良くしてもらって、そこのママさんやお客さんに可愛がってもらっていたのですが、夢を話したとき、「こんな大分の田舎にいたら無理だろ」と突っ込まれて。タイはムエタイの本場ですから、行きたいなという気持ちが強くなっていきましたね。
◆タイで味わった、圧倒的な「実力差」
――タイはいかがでしたか。
岡田将人：タイに対して自分が抱いていたイメージは当初、あまりいいものではありませんでした。「どうせ日本人なんてカモにされるに決まっている」と、騙されないように警戒していたんです。でも、実際に住んでみてイメージが変わりました。私が住んでいたのは貧困層の人たちがいる場所だったのですが、就労ビザがない私は日本で貯めた200万円を切り崩す貧乏生活をしていました。すると、自分たちも決して裕福ではない子どもたちが食べるものを分けてくれたり、タイ語を教えてくれたりして、私が考えているような場所ではなかったと気づいたんです。経済的には貧しくても、心の豊かな人がたくさんいました。
住んでいたアパートの大家さんは、「本当の両親のように思ってね」と言ってくれて、食事を御馳走してくれたり旅行にも連れて行ってくれました。実際に私が日本に帰ったあとも実家に遊びに来てくれるなど、交流が続いています。
