浜田雅功展「空を横切る飛行雲」公式グッズが期間限定でオンライン販売 描き下ろし作品やSAPEurコラボも
2025年10月から2026年1月にかけて麻布台ヒルズギャラリーで開催され、大きな反響を呼んだ浜田雅功展「空を横切る飛行雲」の公式グッズが、期間限定でオンライン販売されることが決まった。会場に足を運べなかった人も含め、展覧会の世界観を改めて体感できる機会となる。
【別カット】浜田先生描き下ろしアートミニクッション
同展は、浜田雅功が手がけた絵画作品を中心に構成され、ユーモアと温かみ、そして独自の感性がにじむ表現で多くの来場者を魅了した。今回販売されるグッズは、浜田の描き下ろし作品を使用したクッションやステッカー、トートバッグ、アクリルブロックなど多彩なラインナップがそろう。中でも、ふかふかとした触り心地が特徴の飛行機クッションや、作品を手軽に楽しめるポストカード、公式図録などは、展示の記憶を日常に持ち帰るアイテムとして注目される。
また、人気ストリートブランド・SAPEurとのコラボグッズも展開される。描き下ろしアートを大胆にあしらったTシャツや総柄シャツ、キャップ、ハットなど、ファッション性の高いアイテムがそろい、アートとストリートカルチャーの融合を感じさせる内容となっている。
オンライン販売は、2日午後5時から15日午後11時59分までの期間限定で実施され、FANY Mall内の特設ページで取り扱われる。いずれの商品も数量限定で、一部アイテムはサイズや販売数に限りがあるため、早期完売となる可能性もある。
