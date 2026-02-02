石油と特許が変えた医療。ロックフェラーと「薬」の知られざる歴史
いま当たり前のように飲んでいる「薬」は、いつ、どのようにして現在の姿になったのか。19世紀のペンシルバニア・オイルラッシュで始まった石油ビジネスは、やがて特許という仕組みをまとい、自然由来中心だった医療を大きく塗り替えていく。ロックフェラーとアメリカ医師会、そしてホメオパシー医学の弾圧――現代医療の裏側にある「ビジネスとしての構造」をたどる。
※抜粋書籍／『医療奴隷』
◆●石油と特許が変えたアメリカの運命
ペンシルバニア・オイルラッシュという出来事をご存じでしょうか。
これは、1859年から1870年代に起こったため、日本ではペリーが来航し、ちょうど明治政府ができる前後のころでした。
何があったのかというと、ペンシルバニア州で石油が出るとがわかったことで、そこに多くの人が押し寄せて油田を探し出すというブームが起こったのです。
これによって、アメリカは資源の輸出国となりました。
現在の姿からは想像しづらいかもしれませんが、それまでのアメリカは貧しい農業国でした。主に綿花を南部で栽培し、それを北部で加工してヨーロッパに売るというビジネスモデルだったのですが、石油が出たということで、これはもう上を下への大騒ぎです。
当然、誰もがひたすらに石油を採掘していましたが、ここで石油を掘るよりも、それを蒸留して精製し、分類するというところに目をつけた人物がいました。
それが、かの有名なジョン・D・ロックフェラーでした。
ロックフェラーは、スタンダード・オイルという会社を作りました。まさに「スタンダード」、標準化です。原油から汚れを取り除いて精製し、重油、軽油、ガソリン、ナフサといった、さまざまな石油製品を精製していきます。
もちろん最初は燃料として使われていましたが、それでは余る部分がたくさんありました。
たとえばガソリンは当時、捨てられていたといいます。なぜかというと、ガソリンよりも重油や軽油のほうがエネルギー量が多いからです。
そこで「余ったガソリンを何かに使えないか」といって作られたのが、ゴットリープ・ダイムラーによるガソリンエンジンでした。なんと、エンジンが先にあったのではなく、ガソリンを使うためにエンジンが開発されたのです。
◆●「薬」が商品になる瞬間
同じように、「これで何か作れないかな」という流れで生まれたのが「薬」です。
それまでの薬は、すべてが自然由来のものでした。漢方やハーブなど、天然のものを生薬として使っていたのですが、この薬を人工的に作ってしまえばいいと考えたのです。化学薬品として薬を生産すれば儲かるのだ、と。
なぜ薬は儲かるのでしょうか。
それは、人工的に合成して作ったものには、特許が使えるからです。たとえば、麻黄湯（マオウトウ）や葛根湯（カッコントウ）に特許があると思いますか？
もともと自然のものですし、昔から当たり前のように存在していますから、それらに特許があるわけがありません。水に特許がないのと同じです。
ここで「特許を作る」ということを考え、きっちり儲かる仕組みを作ったのがロックフェラーでした。
◆●ホメオパシー医学の弾圧
19世紀末まで、世界の医学界ではホメオパシー医学が広く普及していました。
ホメオパシー医学は、実際のホメオパス（同種療法）を使った方法だけでなく、「自然療法」という広義の考え方を含みます。
江戸時代の鍼灸を中心とした東洋医学や、先述の口中医なども同じように、自然療法だと言えるのです。
このホメオパシー医学は、アメリカやヨーロッパでもメジャーな存在でした。
1847年にアメリカ医師会（AMA）が設立された際、ホメオパシー派、つまり自然療法学派の医師の数は、アロパシー医学（石油由来の薬を使う対症医療）の医師の約２倍以上もいたそうです。
※抜粋書籍／『医療奴隷』
ペンシルバニア・オイルラッシュという出来事をご存じでしょうか。
これは、1859年から1870年代に起こったため、日本ではペリーが来航し、ちょうど明治政府ができる前後のころでした。
何があったのかというと、ペンシルバニア州で石油が出るとがわかったことで、そこに多くの人が押し寄せて油田を探し出すというブームが起こったのです。
これによって、アメリカは資源の輸出国となりました。
現在の姿からは想像しづらいかもしれませんが、それまでのアメリカは貧しい農業国でした。主に綿花を南部で栽培し、それを北部で加工してヨーロッパに売るというビジネスモデルだったのですが、石油が出たということで、これはもう上を下への大騒ぎです。
当然、誰もがひたすらに石油を採掘していましたが、ここで石油を掘るよりも、それを蒸留して精製し、分類するというところに目をつけた人物がいました。
それが、かの有名なジョン・D・ロックフェラーでした。
ロックフェラーは、スタンダード・オイルという会社を作りました。まさに「スタンダード」、標準化です。原油から汚れを取り除いて精製し、重油、軽油、ガソリン、ナフサといった、さまざまな石油製品を精製していきます。
もちろん最初は燃料として使われていましたが、それでは余る部分がたくさんありました。
たとえばガソリンは当時、捨てられていたといいます。なぜかというと、ガソリンよりも重油や軽油のほうがエネルギー量が多いからです。
そこで「余ったガソリンを何かに使えないか」といって作られたのが、ゴットリープ・ダイムラーによるガソリンエンジンでした。なんと、エンジンが先にあったのではなく、ガソリンを使うためにエンジンが開発されたのです。
◆●「薬」が商品になる瞬間
同じように、「これで何か作れないかな」という流れで生まれたのが「薬」です。
それまでの薬は、すべてが自然由来のものでした。漢方やハーブなど、天然のものを生薬として使っていたのですが、この薬を人工的に作ってしまえばいいと考えたのです。化学薬品として薬を生産すれば儲かるのだ、と。
なぜ薬は儲かるのでしょうか。
それは、人工的に合成して作ったものには、特許が使えるからです。たとえば、麻黄湯（マオウトウ）や葛根湯（カッコントウ）に特許があると思いますか？
もともと自然のものですし、昔から当たり前のように存在していますから、それらに特許があるわけがありません。水に特許がないのと同じです。
ここで「特許を作る」ということを考え、きっちり儲かる仕組みを作ったのがロックフェラーでした。
◆●ホメオパシー医学の弾圧
19世紀末まで、世界の医学界ではホメオパシー医学が広く普及していました。
ホメオパシー医学は、実際のホメオパス（同種療法）を使った方法だけでなく、「自然療法」という広義の考え方を含みます。
江戸時代の鍼灸を中心とした東洋医学や、先述の口中医なども同じように、自然療法だと言えるのです。
このホメオパシー医学は、アメリカやヨーロッパでもメジャーな存在でした。
1847年にアメリカ医師会（AMA）が設立された際、ホメオパシー派、つまり自然療法学派の医師の数は、アロパシー医学（石油由来の薬を使う対症医療）の医師の約２倍以上もいたそうです。