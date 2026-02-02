乃木坂46梅澤美波、手足すらりなメガネ読書姿 2nd写真集ラスト先行カット
乃木坂46の3期生でキャプテン・梅澤美波（27）の2nd写真集『透明な覚悟』（光文社）が3日に発売される。このたび、先行カットとしてラストとなる13弾が公開された。
【写真】スタイル抜群！圧巻の美脚を披露した梅澤美波
1st写真集から5年。グループのキャプテンに就任し、26歳という大人の階段を上る梅澤の「今」を収めた本作。撮影地に選んだのはイタリア。ファッショナブルな衣装から、美脚を生かした大胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな姿を感じられる写真集に仕上がっている。
今回公開されたのは、メガネ姿がクレバーな読書姿。ミラノのホテルの１室で、クールにキメている。本からすらりと伸びた手足が美しすぎる1枚となっている。
また、写真集のメイキング動画を、写真集公式Xとパネル展を行う8つの書店で公開。メイキング動画は、全部で3本。ミラノ編は、札幌・コーチャンフォー新川通り店、東京・SHIBUYA TSUTAYA、大阪・TSUTAYA EBISUBASHIの3書店。
チンクエテッレ編は、東京・HMV＆BOOKS SHIBUYA、京都・ヨドバシカメラ マルチメデイア京都の2書店。フィレンツェ編は、東京・タワーレコード渋谷店、名古屋・星野書店近鉄パッセ店、大阪・紀伊國屋書店梅田本店の3書店となっている。
