お姉ちゃんのことが大好きなわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で39万4000回再生を突破し、「めっっっちゃかわいい」「寂しいよね」「愛されてるのね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：小学生の娘が学校に行くことを察した犬→ランドセルを背負うと…想像以上の『絶望っぷり』】

小学生の娘が学校に…

TikTokアカウント「jino_corgi」の投稿主さんは、『ジッさん』というコーギーの暮らしを紹介しています。この日は、新学期が始まる1日目。小学生のお姉ちゃんが、久しぶりに登校する日だったそうです。

お姉ちゃんがランドセルを背負うと、ジッさんは玄関へお見送りに。しかし、その背中は丸く、落ち込んでいることがひしひしと伝わってきたといいます。実は、ジッさんはお姉ちゃんのことが大好き。久しぶりの学校となったため、寂しさが爆発してしまったのでした。

そこで、学校まで一緒にお散歩することにしたそうです。お姉ちゃんは、慣れた手つきでジッさんのリードを握りしめました。

切ない背中とふて寝

学校に着くまでのわずかな時間、お姉ちゃんとのお散歩を楽しんだジッさん。しかし、寂しさは増すばかり。まるで学校に着いてほしくないとばかりに、トボトボと歩いていたといいます。

お姉ちゃんを学校に送り出し、家に戻ってくると…。ジッさんは、トボトボとクッションに乗り、すぐにふて寝してしまったそう。あからさまに元気のない様子が切なくも、愛おしさがこみあげます…♡

お姉ちゃんが学校から帰ってきたら、たくさん遊んでもらえるといいですね♪

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「ちゃんと待ってる後ろ姿が愛らしい」「お姉ちゃんと一緒に学校に行こう」「いっぱい遊んでもらってね」などさまざまなコメントが寄せられました。

ママとの温度差にクスッ

別の日には、投稿主さんが出かけるときの様子も紹介されました。お昼寝中のジッさんに「いってくるね」と声をかけますが、お見送りどころか立ち上がることもなかったそうです。面倒そうに目をギロリと動かし、簡易的な挨拶が終了したのだとか。

帰宅すると、寝起き感たっぷりでノソノソと近づいてきたというジッさん。それでも、かろうじて目を合わせてくれたといいます。お姉ちゃんへのお見送りとの温度差に、思わず笑いがこみあげてしまうワンシーンなのでした♪

TikTokアカウント「jino_corgi」には、ジッさんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「jino_corgi」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。