英語で「サマータイヤやめろ」告知も

国土交通省 福井河川国道事務所の公式Xアカウントが、ドライバーに対し「一歩間違えれば、大規模な滞留に繋がります。命を守るため、ご協力お願いします」と強い口調で注意喚起の投稿をしています。これに対し、SNSでは多くの反応が寄せられました。どういった内容だったのでしょうか。

【写真】激怒は当然…これが「言語道断」行為を行った車両、驚愕仕様のタイヤです

同アカウントによると、2026年1月29日15時頃、国道27号（福井県美浜町）において車両のスタックが発生。同地域には大雪が降っていたにも関わらず、この当該車両はノーマルタイヤで走行した結果だったとのことです。同アカウントは、「福井県内は、1月29日から30日にかけて大雪になる可能性があります」としています。

さらにこの投稿では、引用リポストにて英語で「冬用タイヤやチェーンを装着せずに雪道や道路を運転することは法律違反です（Driving without winter tires or chains on snowy or roads is A VIOLATION OF THE LAW）」とも呼びかけています。サマータイヤの車両によるスタックは全国的に問題になっていますが、英語での注意喚起は比較的珍しい事例といえます。

この投稿を見たユーザーからは「本当に何を考えているのか1nmも理解できない」「すごいメンタル。どれだけ周りに迷惑かけるのか想像できないのだろうか」「言語道断」「ホンマやめて欲しい。こんなのが居るから、地元はすぐ陸の孤島になってしまうのに！！」「確信犯やろこんなん」「ココ最近毎週最強寒波襲来してる北陸に何故ノーマルタイヤで行けるw」といったコメントが寄せられています。