◆サウジＣ・Ｇ１（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１８００メートル）国内最終追い＝２月２日、栗東トレセン

有馬記念５着からの転戦となる「二刀流」ホースのサンライズジパング（牡５歳、栗東・前川恭子厩舎、父キズナ）がネオムターフＣ・Ｇ１（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・芝２１００メートル）に出走するシンエンペラー（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父シユーニ）と併せ馬を行った。

ＣＷコースで内から３馬身ほど追走する形。直線では強め程度に手綱を押されると、最後はリズムのいい走りで馬体を合わせるように併入した。時計も６ハロン８１秒０―１１秒２と優秀だ。

見守った前川調教師も「いい感じだったと思います」と納得の表情。二刀流を続けつつ、一線級で走り続ける個性派だが、海外遠征は初めてになる。

「検疫でカイバを食べず、輸送などを考えて大きめに作っていた体は少し減りましたが、戻しながらの調整。今日はびっしりやるつもりでした。馬場やコース形態は合っていると思います」とトレーナー。初の海を越える挑戦へ、意欲をみなぎらせた。