◆米国男子プロゴルフツアー ファーマーズインシュアランス・オープン 最終日（１日、カリフォルニア州トーリーパインズＧＣ・南Ｃ＝７７６５ヤード、北Ｃ＝７２５８ヤード、いずれもパー７２）

９位から出た松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は３バーディー、１ボギーの７０で回り、通算１２アンダーの１１位でフィニッシュした。

２番は約１０メートルをねじ込み、６番パー５は２オンに成功し、前半で２つ伸ばして折り返した。１１番は１メートルのパーパットがカップに蹴られてボギーとしたが、１３番はグリーン手前から１メートル強に寄せる好アプローチでバーディーを奪った。その後はスコアを伸ばせず、最終ラウンドを７０で終えた。

大会を中継するＵ―ＮＥＸＴのインタビューに応じ「後半はショットも少し乱れてしまったのでチャンスがなかったけど、オーバーパーを打たずに終わって良かった」と語った。

自身の今季２戦目に臨んだ松山は初日に６４をマークして３位発進。２日目に７３と落として１８位に後退し、３日目は６９で９位に再浮上したが、トップ１０入りは逃した。

◆松山に聞く

―最終ラウンドを振り返って。

「スタートからチャンスがあった中で、前半は４アンダー、５アンダーを出さなきゃいけない感じのゴルフだったけど、なかなかうまくいかず、後半はショットも少し乱れてしまったのでチャンスがなかったけど、オーバーパーを打たずに終わって良かった」

―後半はアプローチが良かった。

「ライも良かったし、１個、２個入ってくれてもいいのにな〜と思いながらプレーしていた」

―次週は２勝を挙げているフェニックス・オープン。意気込みは。

「しっかりティーショットとパッティングをうまくできれば上位にはいると思うので、頑張りたい」