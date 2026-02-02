タレントで実業家でもある水沢アリー（35）が2日までに自身のインスタグラムを更新。白のシースルードレス姿を披露した。

「今の仕事とマインドセットについてインタビュー受けて喋り倒してきた！自分を客観視できる良い機会に大感謝」と報告。白のシースルードレスでの撮影ショットをアップし「仕事で悩んでたり、挑戦したいことがある人にぜひ読んでほしい記事です」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「最高に可愛いでぇす」「超絶最高に可愛い＆綺麗＆美しい女性」「お顔やスタイルの美しさはもちろん姿勢も全てが美しい」「かわい、顔ちっさすぎるるるるる」「白も似合ってる」などの声が寄せられている。

水沢は、2013年に芸能界デビュー。整形手術を受けた過去を明かすぶっちゃけキャラや、タメ口キャラでブレークした。21年にTV出演した歳には、2年間英国に留学した経験を生かし、流暢な英語を駆使し「広告代理店」を起業したと告白。昨年7月にABEMA「愛のハイエナ4」に出演し、「半分海外に住んでいて、日本の会社と海外のセレブリティをつなげる仕事している」と話していた。