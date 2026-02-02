［衆院選２０２６］

衆院選（８日投開票）の公示後初の日曜日となった１日、候補者らは支持を呼びかけ、寒空の街を駆け回った。

主要政党がこぞって「消費税減税」を掲げるなか、減税を押し出したり、差別化を図るためあえて触れなかったりと、候補者の訴え方は分かれた。有権者はどう受け止めたのか。

買い物客と握手

「食料品の消費税率ゼロを皆さんのためにやる」

東京都内で有数の大規模な商店街では１日午後、中道改革連合の候補がそう声を張り上げ、アーケードを練り歩いた。都心の最低気温が氷点下０・２度まで冷え込んだこの日、手袋を外しつつ買い物客と握手を交わすと「頑張って」との声も上がった。

豊島区の会社員男性（４０）は自炊することが多く、食料品をほぼ毎日購入しているため、物価高を実感しているという。「減税で浮いたお金を貯蓄に回せるのは助かる」と歓迎する一方で、「各党にはしっかりと代替財源を示してほしい」と注文をつけた。

板橋区の女性（８１）は最近腰痛で、整形外科医院で週１回の歩行のリハビリを行っているという。「減税はありがたいが、代わりに医療費が増えるのではないか」と不安を口にした。

「争点にならない」

東京都内のショッピングモール近くの駅前では、自民党の候補が演説。足を止めた親子連れを前に、中国の脅威に触れながら「日本の国を守るには、強い高市政権に力をいただきたい」と強調した。

自民と、連立を組む日本維新の会は、飲食料品を２年間、消費税の対象から外すための検討を加速することを掲げているが、この候補は１４分間の訴えで、消費税減税に触れることはなかった。終了後、この候補は取材に「他党も消費税減税を訴えているし、減税は差別化できず、争点にもならない」と理由を説明した。

演説に耳を傾けた板橋区の女性会社員（４６）は「減税はありがたいが、本当に実現できるのか。演説の中で、もっと踏み込んで聞きたかった」と残念がった。別の女性（７６）は、自民と維新が掲げる減税期間の「２年」は「妥当だと思う」と評価し、「一度やってみてから判断すればいい」と話した。

大阪市内のスーパーの前では、維新の候補が街頭演説に立った。買い物客らを相手に、食料品の消費税率ゼロを「最高の物価高対策」とアピールし、「バラマキで補助金を配るのではなく、初めから減税すればしっかり効果が出る」と訴えた。

阿倍野区のパート女性（５１）は「物価の高騰が続き、生活は苦しい。自民だけではちゃんと実現してもらえるか不安もあるので、維新に後押ししてもらいたい」と話していた。

外食離れ懸念

堺市の南海電鉄駅前では、中道改革候補が「生活者ファーストを訴えていく」などと消費税減税を主張した。ただ、食料品の減税を巡っては、外食産業から懸念の声も上がる。店内飲食の税率は１０％である一方、食料品は現行が８％で、「ゼロ」になれば、税率の差が２％から１０％に広がるからだ。

同市で６０年以上焼き肉店を経営する女性（８４）によると、最近の物価高のあおりを受け、ランチ営業では特に客入りが減っているという。女性は「税率の差が広がれば、外食離れに拍車がかかるかもしれない」と嘆いた。

社会保障財源 地方にも影響

大和総研（東京）の試算によると、食料品の消費税率をゼロにした場合、家計負担は１世帯当たり１年で平均８・８万円減る。

一方で、国の税収への影響は大きい。消費税の税収は国の税収の３割を占め、医療や年金、介護、子育て支援などの社会保障財源に充てられている。

財務省によると、２０２６年度の消費税の税収は国と地方を合わせて約３４兆円を見込む。消費税を一律に５％へ引き下げた場合は約１６兆円、食料品に限定してゼロにした場合は、約５兆円の減収となる見通しだ。

地方財政への影響を懸念する声もある。消費税の税収は地方交付税交付金分も含め４割近くが自治体の財源になっているからだ。福岡県の服部誠太郎知事は１月２３日、消費税減税による県の実質的な減収額は２２２億円に上るとして、「財政運営に甚大な影響が生じる。安定的な代替財源を前提とした丁寧な議論を行ってほしい」とのコメントを出した。

大和総研の神田慶司シニアエコノミストは「消費税を減税すれば、社会保障に穴が開く恐れもある。有権者は、減税効果だけでなく、各党が掲げる代替財源までしっかりと目を向ける必要がある」と話した。