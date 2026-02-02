【図形クイズ】解けると快感！ 三角形は全部で何個ある？ 星形の中に隠れた形を見抜こう！
図形の中に隠れている三角形を正確に数え上げる「図形認識クイズ」！
今回は誰もが知っている「星形」の問題です。パッと見て数え終わった後、さらにもう一歩踏み込んで図形を観察してみるのがポイントですよ。
ヒント：星の先端にある5つの小さな三角形だけでなく、2つの先端と内側の線が組み合わさってできる「大きな三角形」も隠れていますよ！
▼解説
三角形をサイズや位置ごとに整理して数えると、次のようになります。
・外側の三角形：5つ
（星の先端にあたる、飛び出した小さな三角形が5つあります）
・内側の三角形：5つ
（星の内側にある五角形の1辺を底辺とし、星の先端の頂点を使ってできる、少し平べったい形の大きな三角形が5つあります）
これらを合計すると、5 ＋ 5 ＝ 10個になります。
一筆書きの線が複雑に交差することで、新しい図形が生まれる面白さを感じられる問題でしたね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
