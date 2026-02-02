『プラダを着た悪魔2』伝説的キャラクターが再集結 “新予告編の予告”解禁
時代を象徴する“働く女性のバイブル”として世界的な支持を集めた映画『プラダを着た悪魔』。その待望の続編『プラダを着た悪魔2』（5月1日公開）の“新予告編の予告”となる先行映像が解禁された。正式な最新予告編も近日中に公開予定だ。
【動画】『プラダを着た悪魔2』新予告編からの先行映像
ファッション業界のトップ誌「ランウェイ」を舞台に、編集長ミランダのもとで奮闘する新人アンドレアの成長を描いた同作は、公開から長い年月を経た今もなお、仕事やおしゃれへのモチベーションを与え続けている。
1作目では、華やかなファッション業界で仕事のやりがいを見出しながらも、自身の夢を選び、ミランダのアシスタントという誰もが憧れる地位を手放したアンドレア。長い年月を経て、物語は再び動き出す。
アンドレアを演じるアン・ハサウェイと、カリスマ編集長ミランダを演じるメリル・ストリープが再共演。解禁された先行映像では、豪華クルーズやリムジン、世界中のセレブが集うコレクション会場など、きらびやかなファッション業界の現在が映し出される。
その中で、圧倒的なオーラを放つ2人がファッションのイベントに降臨。アシスタント時代と同じく、ミランダの仕事に同行している様子のアンドレアだが、今やミランダと肩を並べるほどの自信と存在感を感じさせる。その表情からミランダのもとを去った後も多くの経験を重ね成長してきたことをうかがえる。今なお業界の第一線で活躍しているであろうミランダと、さらに自信を伴って戻ってきたアンドレア。彼女たちの人生は一体どのように交わるのか…？
さらに同映像では、かつてアンドレアと「ランウェイ」編集部で同じ時を過ごした重要キャラクター、エミリー（エミリー・ブロント）とナイジェル（スタンリー・トゥッチ）の姿も登場。伝説的キャラクターたちの再集結に、期待は高まるばかりだ。
ミランダとアンドレア、2人の人生は再びどのように交わるのか。ファッションと仕事、そして人生の選択を描いてきた名作が、どのようにアップデートされるのか――最新予告編の解禁とともに、さらなる続報に注目が集まりそうだ。
【動画】『プラダを着た悪魔2』新予告編からの先行映像
ファッション業界のトップ誌「ランウェイ」を舞台に、編集長ミランダのもとで奮闘する新人アンドレアの成長を描いた同作は、公開から長い年月を経た今もなお、仕事やおしゃれへのモチベーションを与え続けている。
アンドレアを演じるアン・ハサウェイと、カリスマ編集長ミランダを演じるメリル・ストリープが再共演。解禁された先行映像では、豪華クルーズやリムジン、世界中のセレブが集うコレクション会場など、きらびやかなファッション業界の現在が映し出される。
その中で、圧倒的なオーラを放つ2人がファッションのイベントに降臨。アシスタント時代と同じく、ミランダの仕事に同行している様子のアンドレアだが、今やミランダと肩を並べるほどの自信と存在感を感じさせる。その表情からミランダのもとを去った後も多くの経験を重ね成長してきたことをうかがえる。今なお業界の第一線で活躍しているであろうミランダと、さらに自信を伴って戻ってきたアンドレア。彼女たちの人生は一体どのように交わるのか…？
さらに同映像では、かつてアンドレアと「ランウェイ」編集部で同じ時を過ごした重要キャラクター、エミリー（エミリー・ブロント）とナイジェル（スタンリー・トゥッチ）の姿も登場。伝説的キャラクターたちの再集結に、期待は高まるばかりだ。
ミランダとアンドレア、2人の人生は再びどのように交わるのか。ファッションと仕事、そして人生の選択を描いてきた名作が、どのようにアップデートされるのか――最新予告編の解禁とともに、さらなる続報に注目が集まりそうだ。