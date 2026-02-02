東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6964　高値0.7055　安値0.6940

0.7148　ハイブレイク
0.7101　抵抗2
0.7033　抵抗1
0.6986　ピボット
0.6918　支持1
0.6871　支持2
0.6803　ローブレイク

キーウィドル
終値0.6021　高値0.6081　安値0.6010

0.6136　ハイブレイク
0.6108　抵抗2
0.6065　抵抗1
0.6037　ピボット
0.5994　支持1
0.5966　支持2
0.5923　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3613　高値1.3624　安値1.3482

1.3806　ハイブレイク
1.3715　抵抗2
1.3664　抵抗1
1.3573　ピボット
1.3522　支持1
1.3431　支持2
1.3380　ローブレイク