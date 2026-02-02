東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6964 高値0.7055 安値0.6940
0.7148 ハイブレイク
0.7101 抵抗2
0.7033 抵抗1
0.6986 ピボット
0.6918 支持1
0.6871 支持2
0.6803 ローブレイク
キーウィドル
終値0.6021 高値0.6081 安値0.6010
0.6136 ハイブレイク
0.6108 抵抗2
0.6065 抵抗1
0.6037 ピボット
0.5994 支持1
0.5966 支持2
0.5923 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3613 高値1.3624 安値1.3482
1.3806 ハイブレイク
1.3715 抵抗2
1.3664 抵抗1
1.3573 ピボット
1.3522 支持1
1.3431 支持2
1.3380 ローブレイク
