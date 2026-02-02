ＮＹ金 時間外取引 買い戻し優勢 政府閉鎖今週続く見通し ＮＹ金 時間外取引 買い戻し優勢 政府閉鎖今週続く見通し





東京時間08:19現在

ＮＹ金先物APR 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引）

1オンス＝4867.10（+122.00 +2.57%）



NY金は買い戻し優勢で始まっている。米国とイランの対立激化や米政府閉鎖が今週いっぱい続くとの見通しから、安全資産である金が上昇している。ただ、銀価格はきょうも大幅下落しており、金価格の上昇が続くかは微妙。



タカ派とされるウォーシュ氏が次期FRB議長に選ばれることから、米利下げ期待が後退している。



米共和党ジョンソン下院議長は政府閉鎖を終わらせるための投票で予想以上に厳しい状況に直面していると述べ、土曜日から始まった政府閉鎖が今週後半まで長期化するリスクがあると指摘。

