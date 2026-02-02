選挙特番で日曜ドラマに影響続々 大河ドラマ・日曜劇場が放送延期 ネット「残念」「こればっかりはしょうがない」
2月8日に行われる第51回衆院選の開票速報に伴い、各テレビ局が夜の時間帯を中心に特別編成を組む。同時間帯に予定されていた連続ドラマも相次いで放送延期となり、視聴者への影響が広がっている。
【写真】元アイドルが大河デビュー！登場シーン
NHKで放送中の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00）は、8日の放送を休止する。予定されていた第6話「兄弟の絆」は1週飛ばし、15日にオンエアされることが決まった。選挙特番対応による休止で、物語の展開は一時足踏みとなる。
民放各局も同様に編成を変更する。TBS系の日曜劇場『リブート』（毎週日曜 後9：00）も、第4話の放送を翌週へ延期。同局は、特番『選挙の日2026 太田光がトップに問う！結果でどう変わる？わたしたちの暮らし』（後7：53〜深0：00）を放送する。選挙結果を速報で伝えるとともに、今後の政治や生活への影響を多角的に掘り下げる構成となる。
衆院選は国政の行方を左右する重要な選挙であり、各局とも速報性と解説を重視した体制を取る。視聴者からは「来週、選挙特番か」「こればっかりはしょうがない」「『リブート』めっちゃいいところで…」「延期は残念ですが、選挙の行方も注視しつつ、再来週を待ちます」などの声が寄せられた。
