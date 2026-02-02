今回は、反抗期の息子に母親が反撃した結果についてのエピソードを紹介します。

母親への態度が相変わらずひどく、反省していない息子に…

「反抗期の中2の息子に毎日イライラしていました。私を無視したり、暴言を吐いたり、ひどい態度が続いていました。そこで夫と相談し、息子のお世話や家事をしないことにしました。ただ、息子が私に謝ってきたら許してあげ、今まで通り息子のために家事をするつもりでした。

すると、息子はいやいやながら洗濯や料理をしていましたが、元々何もしてこなかったこともあり、どう見てもしんどそう。そんな生活を1週間し、『いつまでこんなことさせるつもりだよ？』と怒ってきたんです。

息子が全然反省していないことがよく分かった私は、『あんたが大人になるまで家事してね？』とさらっと言い返しました。息子は『は？』と言ったきり黙り、その後やっと私に謝ってきました」（体験者：40代女性・会社員／回答時期：2024年2月）

▽ この女性も、本気で大人になるまで息子さんに家事をさせるつもりはなかったそうですが、ここまで言わないと反省してくれないと思ったそうです。育児って大変ですよね……。

