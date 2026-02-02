１月３０日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６５．２１ドル（－０．２１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４７４５．１ドル（－６０９．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７８２９．０セント（－３５７４．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３８．００セント（－３．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２８．２５セント（－２．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０６４．２５セント（－８．００セント）
・ＣＲＢ指数
３２０．０９（－３．６２）
出所：MINKABU PRESS
