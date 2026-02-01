「ル タロン」が安野モヨコ 作 ハッピー・マニアとコラボ　原作イラストをあしらったシューズなど発売

ベイクルーズが運営するウィメンズブランド「ル タロン（LE TALON）」が、安野モヨコによる恋愛漫画「ハッピー・マニア」とのコラボレーションコレクションを発売した。現在ル タロン全店およびル タロン公式オンラインストアで取り扱っている。

【画像をもっと見る】

ル タロンは、2008年に設立。「身に着けることでなりたい“自分らしさ”が完成する」をコンセプトに、時代の気分を適度に取り入れたい女性に向けてシューズを提案している。

ハッピー・マニアは、祥伝社「FEEL YOUNG」で1995年から2001年まで連載された安野モヨコによる日本の漫画作品。恋の暴走機関車と称される主人公 重田加代子の恋愛模様を描いた作品で、1998年にテレビドラマ化された。

コラボコレクションでは、作中アイテムから着想を得たシューズ2型（1万4300円）に加え、原作イラストをあしらったリバーシブルのトートバッグ（4950円）、コットンハンカチ（1950円）をラインナップしている。

◾️ ハッピー・マニア × ル タロン

発売日：2026年1月31日（土）

取り扱い店舗：LE TALON全店＆オンラインストア一斉発売