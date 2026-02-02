女子プロレスラーの井上貴子（56）が2日までに自身のインスタグラムを更新。元アイドルで女優の立花理佐（54）との2ショットを公開した。

「極悪祭 最後のツーショットはこんなにキュートな立花理佐さん いつも人懐っこい笑顔で話してくれて昔からの知り合いみたいに接してくれて可愛くて優しい方です 今度一緒にカラオケ行きましょー Happyで」とつづり、おそろいの“極悪Tシャツ”姿の立花との2ショットをアップ。ハッシュタグで「立花理佐」「80年代アイドル最高」と添えた。

1月11日に、女子プロレスのダンプ松本率いる「極悪同盟」が結成40周年を記念し、東京・新木場1stRINGで「極悪祭」を開催。井上は、長与千種らと参戦し、ダンプと交流がある立花が応援に駆け付けていた。

この投稿にフォロワーらからは「立花さん よくキャラメル拾ったら箱だけ〜〜って歌ってたね」「立花さん痩せましたよね？」「可愛い」などの声が寄せられ、立花も「行きましょう」と反応した。

井上は、全日本女子プロレスで1988年にデビューした“元祖アイドルレスラー”で、WWWA世界タッグなどさまざまなタイトルを獲得してきた。2005年にLLPWに入団し、現在もLLPW-Xと名前を変えながらも神取忍とともに団体を率いて“美魔女レスラー”として活躍している。

一方、立花は、1986年に「第1回ロッテCMアイドルはキミだ!コンテスト」でグランプリに輝き、翌年TBS系ドラマ「毎度おさわがせします3」で主演。同番組の主題歌「疑問」で歌手デビューし、レコード大賞で最優秀新人賞にも輝いた。その後、ドラマ、映画やバラエティー番組で活躍した。2023年には、20年に直腸がんと診断されていたことを明かした上で「腸、子宮、卵巣、膣の摘出手術を受けました」と公表。昨年7月には、声帯の手術を受けたことを報告した。