風呂キャンセル界隈で知られる芸人の共演NGリストが公開され、千鳥の2人が「めっちゃいるやん」「もうバラエティーできひんやん」と驚愕するヒトコマがあった。

【映像】風呂キャンセル芸人の共演NGリスト

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには上原わかなが登場した。

芸能界において、決して触れてはいけないとされる共演NG。そんな中、ビスケットブラザーズの原田泰雅は、自身のYouTubeで共演NGを公言している。今後、活躍していくうえで共演NGはないに越したことはない。そこでこの日は、共演NGの芸人にスタジオに登場してもらい、原田と和解をしてもらうという企画「業界に周知してもらいたい ビスブラ原田の共演NGリスト」が放送された。

実際にどんな芸人を共演NGにしているのか。原田の共演NGリストが公開されると、その数の多さに、ノブは「めっちゃいるやん！」、大悟も「こんなにおるん！？」と驚きの声をあげた。リストにはコロコロチキチキペッパーズの西野創人、ニューヨークの屋敷裕政、ケンドーコバヤシなど、バラエティーの第一線で活躍する多数の芸人たちの名前が掲載されており、大悟は「もう、バラエティーできひんやん」とコメントした。

さまざまな芸人を共演NGにしたことによって現在、原田は「ゆっくりコーヒーを飲む時間が増えました」とのことだ。