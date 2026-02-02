◇NBA ブルズーヒート（2026年2月1日 カセヤ・センター）

NBAブルズの河村勇輝（24）が1日（日本時間2日）の敵地ヒート戦で3戦連続ベンチ入り。第1Qから途中出場し、2戦連続出場を果たした。

この日も第1Q途中から出場チャンスが巡ってきた。残り4分12秒からコートに立った。残り2分55秒にはレイアップシュートを演出して初アシスト。残り1分46秒にも再びレイアップシュートをアシストした。第2Qも引き続き出場。残り11分29秒にはドライブインからレイアップシュートを決めて初得点。さらに残り10分52秒も積極的に仕掛けて、相手の反則を誘ってフリースローを2本決めた。残り9分16秒でベンチに下がった。

ブルズはスケジュール変更もあり、1月28日（同29日）から5日間で4試合という過密日程。1月31日（日本時間2月1日）の敵地ヒート戦では今季NBA初出場＆ブルズデビューを果たした。そして今季NBA初出場は昨年4月13日（同14日）のマーベリックス戦以来、実に293日ぶりのNBA復帰となった。前半から絶品アシストや3Pシュートを決めるなど6得点2アシスト3リバウンドと存在感を示した。

試合後には「生まれてからずっとシカゴ・ブルズのファンだった。だから本当にここに来ることが出来てうれしい」とブルズデビューを喜んだ。さらにNBAで初めてクラッチタイムを体験。「ただエネルギーをもたらしかっただけだった。最高の気分だったし、すごく集中してプレーできた」と納得の表情を見せていた。