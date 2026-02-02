去年東京での陸上世界選手権110mで、日本勢初の決勝に進んだ村竹ラシッド選手。サッカー元日本代表・槙野智章さん（藤枝MYFC監督）が取材しました。

ハードルの高さは106.7cm。9.14ｍの間隔で10台を跳び越える必要があります。実際に目にすると高さがあり、槙野さんも「こんな高かったんですか？」と驚き。そして村竹選手が110ｍハードルで1番大事だと話すのが、ハードルを跳び越えて最初に着地した足だと言います。

「ハードルを越えて最初に着地した足をどれだけまっすぐに保てるかが大事。（良い感覚は）上から引っ張られているようなイメージです。それにちょっと前傾がかっている、軸自体はまっすぐだけど軸ごと前に向いているのが理想」

そしてハードルを跳ぶ姿勢もポイント。他の選手に比べてハードルを跳ぶ際、カラダを折りたたんでいるのが、村竹選手の特徴。そしてハードルを1台毎にご跳ぶ際に、息を吐きます。

「高校の時ハードルを教えてくれていた先生が『ハードルの上で息を吐け』と言われました。空中で力んでいても、何もメリットないから息を吐けと。長座体前屈、体力測定であるじゃないですか。力を入れていると前にいかないじゃないですか。でも息を吐くと前に倒れるじゃないですか、そのイメージです」

そしてハードルを飛び越えるためには、柔軟性が大事。ハードルを跳ぶ時の空中姿勢をイメージしてストレッチ。槙野さんも同じ姿勢をしようとしますが…。

槙野「お尻と腸腰筋が硬いので浮いちゃうんですよね。見てください、（村竹選手は）ピタッと止まっている」

村竹「槙野さん、重心がいま右に偏っています」

槙野「こうしないとキープできないですよ」

村竹「もう、まっすぐです。右足も立てて」

槙野「全然違いますよね」

最後は、ハードルの高さを中学生用の91.4cmに下げて、110mハードルに挑戦。目標タイムは村竹選手が中学1年生で初めてハードルを行った20秒に設定。懸命に10台を飛び越えフィニッシュすると、19秒09でフィニッシュ。走り終えた槙野さんは苦悶の表情。

村竹「メッチャ速かったっすよ！メッチャ良かったです！」

槙野「ちょっと待って！めっちゃキツい、コレ。ヤバい！息が全然できない」

村竹「跳んでいる時に息を整えないといけないです」

槙野「ヤバい、もうやりたくない！」

ラ「良かったです、味わってもらえて」

槙「（110mハードルの厳しさを実感し）オレこれからマジ全力で応援します」

