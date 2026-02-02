SVリーグ女子オールスター戦

バレーボールSVリーグの女子オールスター戦「エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE」が1月31日、兵庫県のGLION ARENA KOBEで開催。球宴ならではの演出があった中、控え選手たちの集団行動が話題に。「世界一可愛かった」「笑えた」と反響を呼んだ。

コミカルな場面だった。

山田二千華（NECレッドロケッツ川崎）が率いる「TEAM NICHIKA」のジャン・ティ・タン・トゥイー（群馬グリーンウイングス）がサーブを打つ直前、エンドラインの後方にいたのは控え選手たち。ジャンの愛称である「TT！」の場内アナウンスに合わせて、両手を広げ、左右に揺れる「TTダンス」を披露して会場を盛り上げた。

中継したABEMAの公式Xが実際の映像を公開。SNS上で反響が広がり、ファンからは「皆さんのTTダンスがかわいい」「どんどん巻き込むTTダンス、世界一可愛かったです」「TTポーズは笑えた」「どちらかというとジョイマンでは？」など、様々な声が並んだ。

試合は「TEAM NICHIKA」が、佐藤淑乃（NECレッドロケッツ川崎）率いる「TEAM YOSHINO」に3-0で勝利。次回のオールスター戦は来年1月30日、男女ともエスコンフィールドHOKKAIDO（北海道・東広島市）で開催される。



（THE ANSWER編集部）