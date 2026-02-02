「男」などのヒット曲で知られ、1993年の紅白歌合戦にも出場した歌手・久宝留理子が1日、自身のインスタグラムを更新。歌手・永井真理子との2ショットをアップした。



【写真】90年代がよみがえる 平成初期の歌姫が時を越えて2ショット

2人はピースサインとサムアップの息の合ったポーズ。久宝は「今日はランチしながら永井真理子さんと バレンタインライブの最終作戦会議～ でした～♡」と報告。永井は「ミラクル・ガール」や「ZUTTO」などがヒットし、91年の紅白に出場している。



作戦会議は14日に埼玉県で開催予定の「Valentine’s Day Special Concert 永井真理子 × 久宝留理子」に向けてのものとみられ、「絶対特別なライブになるよー ハイタッチ会も終演後決定してまーす」とファンに来場をアピールした。



X（旧ツイッター）では「結局ライブの話し以外も、かなりの盛り上がりでございました笑笑 いつもの事」と記した久宝。SNSでは「可愛い２ショット」「今から楽しみ」「ベストショット!」と貴重な2ショットに歓喜の声があがっていた。



（よろず～調査班【ライフ】）