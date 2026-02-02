人気レースクイーンの央川かこ（31）が2日までに自身のインスタグラムを更新。石垣島でのビーチショットなどを公開した。

「SUPER GTチャンピオン特典の“seven×seven石垣”の宿泊ご招待に、36号車チームのメンバーとしてわたしもご一緒させて頂きました」と報告。

石垣島のビーチでのショットなどをアップし「素敵すぎるお部屋に加えて移動はなんとプライベートジェット！チームの皆さん本当に仲が良いから笑いが絶えなくてずっと楽しかったし、食べて遊んで大満喫の3日間でした 最高の時間をありがとうございました」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「素晴らしい」「ほんと素敵 たのしそー」「美し 沖縄と美女で最高ですね」「綺麗で可愛い」「スタイル良すぎです」などの声が寄せられている。

央川は、2024年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサーダーアワード2024」を受賞。神戸市出身で、“9頭身レースクイーン”とも評されている。

公式プロフィルは、身長1メートル72、スリーサイズはB85・W58・H88。宝塚音楽学校に在籍していたことや秘書経験など異色の経歴を持つ。