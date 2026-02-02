「ビジネスクラスの上」も

ルフトハンザグループで、LCC（格安航空会社）に分類されるレジャー航空会社、ディスカバー・エアラインズが2027年春より、エアバスA330全16機に新たな客室仕様を導入する予定です。座席仕様の刷新はビジネスクラス、プレミアムエコノミー、エコノミーの3クラスすべてで行われる予定です。

【写真】これが「LCCとは思えないスゴい座席たち」驚愕の全貌です

ビジネスクラスは横1-2-1配列で、すべての座席から通路に直接アクセスできます。調節可能なプライバシーディバイダーにより、プライバシーが確保されているほか、座席は約2メートルのフラットベッドに変形できます。最前列には、さらに上クラスとなる「ビジネスクラススイート」を2席設置。こちらは高さ約1.2mのスライドドア、より広いスペースと収納エリア、充実した機内食メニューを備えているとのことです。

プレミアムエコノミークラスは同社によると、「レジャー航空会社の中でも既に最高のサービスの一つであり、高い需要を誇っている」とのこと。シートは革新的なハードシェルデザインを採用したほか、プライバシースクリーンも設置。深いリクライニング機能、一体型レッグレストなども備えます。

エコノミークラスは座席の最適化により、より広い足元スペースと快適なシート角度を楽しめるとのこと。6方向に調整可能なヘッドレストと拡張された収納スペースにより、長距離移動時の快適性がさらに向上するとしています。

なお、全クラスに大型の4Kタッチスクリーンを備え、Bluetooth機能も内蔵。今後、全機がStarlinkプロバイダーが提供する最速の機内インターネットにアップグレードされ、乗客は無料で利用できるようになるとのことです。