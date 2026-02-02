100均でスルーしたらもったいない！300円だけど買ってよかった！今の時季に嬉しい作業手袋
商品情報
商品名：防寒天然ゴム背抜き手袋（L）
価格：￥330（税込）
サイズ（約）：Lサイズ
全長：25.5cm
手のひら周り：22.0cm
中指の長さ：9.0cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480694689
これは買ってよかった！ダイソーの￥330（税込）手袋をチェック
ダイソーをパトロールしていると、工具売り場で気になる商品を発見しました。今回購入してきたのは、その名も『防寒天然ゴム背抜き手袋（L）』。お値段は￥330（税込）です。
ぱっと見はよくある作業用の手袋なので、最初はスルーしようと思っていましたが…実はとある仕様になっていたんです！
なんとこちら、内側がパイル裏起毛になっている防寒タイプ。今の寒い時期、特に屋外での作業には嬉しい作りですよね。
今の時期に助かるアイテム！ダイソーの『防寒天然ゴム背抜き手袋（L）』
実際に着用してみるとこんな感じ。手袋に手を入れた時にヒヤッとする感覚がなく、着用した直後でもほんのり暖かいのがGOOD。
手袋本体の材質はポリエステルで、すべり止め部分は天然ゴムになっています。背抜きタイプなのでムレにくいのも高評価ポイントです。
ゴム部分は表面がザラッとしていて、バッチリとグリップ力があります。また、シワ加工で耐久性、防滑性に優れているのが◎試しにペンチを握ってみましたが、しっかりと掴めて滑りにくかったですよ。
今回はダイソーの『防寒天然ゴム背抜き手袋（L）』をご紹介しました。
園芸、DIY、引っ越しなど、あると便利な作業用手袋。これを使えば、怪我を防止したり工具などが手にフィットしやすくなるのはもちろん、作業中の手の冷えもさりげなくケアできるので、今の寒い時期にピッタリです。冬の屋外での作業も快適になるので、買って損はないアイテムですよ。気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。