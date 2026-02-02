「美味すぎてストック消えた」即買い足しに走った100均の魔法の粉

なかなか減らないお正月のおもち…賞味期限もあるので、なんとか消費しようと試しにダイソーで買ってみたこちらの商品。きな粉や磯部巻きなどに飽きていたので変わり種として使ってみましたが、これが想像以上に絶品！あっという間にストックがなくなったので、即買い足しに行きました♡早速ご紹介していきます！

商品情報

商品名：明太チーズもちの素

価格：￥108（税込）

内容量：切りもち1個分×3袋入

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4902820135879

何気なく買ってみたら大当たり！ダイソーの魔法の粉をチェック

なかなか減らないお正月のおもち…皆さんもお困りではありませんか？賞味期限もあるので、残っているおもちを消費すべくダイソーへダッシュ。「何かいいものないかな〜」と食品売り場を覗いてみると、使いやすそうな商品が。食べてみると箸が止まらなくなる、魔法の粉だったんです！

その魔法の粉というのが、こちらの『明太チーズもちの素』。お値段は￥108（税込）。切りもち1個分（50g）に使える分が3袋入っています。白っぽい粉に赤い粒がちらほらと混ざっているサラサラの粉…一体どう使うのか気になりますよね。というわけで、早速調理していきます！

美味しすぎてストックがなくなる！ダイソーの『明太チーズもちの素』

使い方はまず、器に1袋開けて、大さじ1杯（15ml）のお湯を加えます。よく混ぜ合わせると、鮮やかなピンク色の明太チーズソースが出来上がります。

これをおもちにかけて食べると、もう絶品！明太子のピリッとした辛さとチーズのコクがしっかりと感じられて、まるでお店のお好み焼きやもんじゃ焼きにある「明太もちチーズ」のような味わいが楽しめるんです。

パッケージの裏面にある通りに作るとソースがもったりとした仕上がりになったので、焼いたおもちには絡みにくい印象です。また、ちょっと塩気が強いので、様子を見ながらお湯を多めに入れてもいいかもしれません。

粉末タイプなので、例えばマヨネーズに混ぜて「明太チーズディップ」を作ったり、茹でたパスタやポテトサラダに和えてみたりと、調味料としても活用しやすいですよ♪

今回はダイソーの『明太チーズもちの素』をご紹介しました。

即買い足しに走ったダイソーの便利食品。減らないおもちの変わり種として重宝します。簡単で味付けの失敗がなく、お餅さえあれば数秒で完成する手軽さが◎忙しい朝や小腹が空いた時の夜食にうってつけですよ。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。