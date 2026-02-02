100均のキッチングッズが地味に助かる！安心感がスゴいサポートグッズ

「指までいきそうでちょっと怖い…」調理中、包丁で食材を切っているときにヒヤッとする瞬間ってありますよね。今回は、そんな不安をさり気なく減らしてくれるサポートグッズを、100円ショップのセリアで見つけたのでご紹介します。見た目は完全に謎なアイテムですが、使ってみるとその安心感に納得です♪

商品情報

商品名：包丁用フィンガーガード

価格：￥110（税込）

販売ショップ：セリア

JANコード：4535792440308

守ってくれるの助かる…！セリアで見つけた『包丁用フィンガーガード』

セリアのキッチングッズ売り場で見つけたのが「包丁用フィンガーガード」。その名の通り、食材をカットする際に、うっかり指を切ってしまうのを防いでくれるサポートアイテムです。

見た目はとてもシンプルで、使い方を知らないと謎グッズのよう。今回は清潔感のあるホワイトを選びましたが、売り場にはブルーの色違いも並んでいました。

指に通すだけ！誰でも迷わず使える簡単設計

使い方はとても簡単。フィンガーガードに付いている2つの穴に、人差し指と中指を入れて装着するだけ。

あとはギザギザした面を食材に当てながら、包丁でカットしていきます。

フィンガーガードが仕切りのような役割をしてくれるので、細切りや千切りが苦手な人にもおすすめ。

包丁と指先が直接触れないため安心感があり、お子様のお手伝い時や、ネイルをしている指の保護にも活躍してくれます。

食材に合わせて使い分けできるのも優秀ポイント

このアイテムのすごいところは、食材に合わせてギザギザ面を使い分けられること。平たい食材には直線的なギザギザ面を、にんじんや玉ねぎなど丸い食材には、くぼみのあるカーブ状のギザギザ面を使うことで、食材が滑りにくくなります。

使い分け方法も簡単で、指を差し込む向きを反対にするだけ。サッと切り替えられるのも地味に便利なポイントです。

今回は、セリアの『包丁用フィンガーガード』をご紹介しました。

指に装着するだけで包丁作業の安心感がぐっとアップ。食材に合わせて使い分けできるのも便利で、あると地味に助かるアイテムです。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。