大分県らしさを感じる「大分県のお土産」ランキング！ 2位「別府地獄カレー」を抑えた1位は？【2026年調査】
澄んだ空気の中で楽しむ冬の観光を楽しんだ後は、旅の余韻を自宅まで持ち帰りたくなるものです。数ある名産品の中から、地元の人々にも愛され続けている定番のギフトをピックアップしてご紹介します。
All About ニュース編集部では、2026年1月26日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、大分県らしさを感じる「大分県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「インパクトがあっていいと思います」（20代女性／岩手県）、「パンチがききすぎるくらい辛くてインパクトも凄すぎるから」（30代女性／宮城県）、「大分といえばやはり温泉の印象なので、関連したお土産に惹かれます」（40代女性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「大分の南蛮文化を象徴するような洋風のお菓子で、歴史的背景を感じられる点が大分らしいと思うからです。金と銀のパッケージも特徴的で、異国文化が混ざり合った大分の魅力をそのまま表現しているように感じます。味も上品で、お土産としての存在感があります」（40代男性／北海道）、「ざびえるはバターの香りが豊かで、洋風なのにどこか和菓子の雰囲気もある独特のお菓子です。大分の歴史を感じさせる名前とパッケージも魅力で、お土産として渡すと喜ばれます。上品な甘さで年代問わず食べやすいところが気に入っています」（50代女性／兵庫県）、「名前のインパクトで覚えてしまった」（50代女性／静岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年1月26日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、大分県らしさを感じる「大分県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：別府地獄カレー（Hell Company）／39票2位は「別府地獄カレー」でした。温泉地・別府の「地獄」という言葉のインパクトをそのまま形にしたような、強烈な辛さが特徴の激辛スナック菓子です。容赦ないスパイスの刺激と、カレーの深いコクが楽しめるサクサク食感のスナックは、一度食べたら忘れられないほどのインパクト。激辛好きの方へのお土産や、旅の思い出を語る際のネタとしても大人気です。
回答者からは「インパクトがあっていいと思います」（20代女性／岩手県）、「パンチがききすぎるくらい辛くてインパクトも凄すぎるから」（30代女性／宮城県）、「大分といえばやはり温泉の印象なので、関連したお土産に惹かれます」（40代女性／東京都）といった声が集まりました。
1位：ざびえる（ざびえる本舗）／89票1位は「ざびえる」でした。60年以上の歴史を持つ大分の代表銘菓です。バター風味が豊かな生地で和風の餡を包んだ和洋折衷の味わいは、かつて南蛮文化が栄えた大分の歴史を感じさせます。高級感のあるビロード調の箱も特徴的で、大切な人への贈り物としても親しまれています。
回答者からは「大分の南蛮文化を象徴するような洋風のお菓子で、歴史的背景を感じられる点が大分らしいと思うからです。金と銀のパッケージも特徴的で、異国文化が混ざり合った大分の魅力をそのまま表現しているように感じます。味も上品で、お土産としての存在感があります」（40代男性／北海道）、「ざびえるはバターの香りが豊かで、洋風なのにどこか和菓子の雰囲気もある独特のお菓子です。大分の歴史を感じさせる名前とパッケージも魅力で、お土産として渡すと喜ばれます。上品な甘さで年代問わず食べやすいところが気に入っています」（50代女性／兵庫県）、「名前のインパクトで覚えてしまった」（50代女性／静岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)