¡Ö²¦ÍÍ¤Ê¤Î¤ËÆ¯¤¼Ô¡×¡Ö¤³¤Î¤æ¤ë¤µ¡¢¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¡¡ÉÙ»³¸©ÆþÁ±Ä®¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¡Á¥ë»°À¤¡×¤Î¿Íµ¤¤Ë²Ð¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡ª¡©
2026Ç¯1·î26Æü¡¢¤È¤¢¤ë¤æ¤ë¥¥ã¥é¤¬¡¢X¾å¤ËÆ°²èÉÕ¤¤Î¥Ý¥¹¥È¤òÅê¹Æ¤·¡¢ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡ÚÏÃÂê¤ÎÆ°²è¡Û¿Íµ¤ÇúÈ¯¡ªÀäÌ¯¤Ê¥æ¥ë¤µ¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¥¥ã¥é
ÉÙ»³¸©ÆþÁ±Ä®¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¡Á¥ë»°À¤¡×¡£ÆÉ¼Ô¤Ï¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡£
´Ý¤Ã¤Ý¤¤ÎÐ¿§¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¿¼¤¤ÎÐ¤Î½Ä¤¸¤Þ¤¬ÌÏÍÍ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡¢¤Ê¤ó¤À¤«ÉÔ»×µÄ¤Ê³°¸«¤Î¤æ¤ë¥¥ã¥é¤À¡£¶»¤Ë¡ÖKING¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ü¡Á¥ë»°À¤¤¬¡Ö¤Ä¤é¤é¤¬¤µ¤µ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÍî¤È¤·¤Æ¤ª¤«¤Í¤Ð¤Î¤¦¡ª¡×¤È¡¢¤Ä¤é¤é¤ÎÍî¤È¤·Êý¤ò¼Â±é¤·¤Æ¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
Àã¹ñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸÷·Ê¤Ï¡¢3Ëü4000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¡Ê1·î30Æü»þÅÀ¡Ë¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¤Ë¡£X¤Ë¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²¦ÍÍ¤Ê¤Î¤ËÆ¯¤¼Ô¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×
¡Ö¤¹¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤´¤¤¿ä¤»¤ë¤æ¤ë¥¥ã¥é¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª¡ª¡ª¡ª¡×
¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆüËÜ¤Ë¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¤æ¤ë¥¥ã¥é¤¬¤¤¤ë¤Ê¡×
¡Ö¿¿Åß¤À¤±¤É¥¹¥¤¥«¤Ç¡¢²¦ÍÍ¤À¤±¤ÉÏ«Æ¯¤·¤Æ¤Æ¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤é¤ó¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¡×
¡ÖºÇ¸å¤Î¤ª¤Æ¤Æ¤ò¥Ô¥Ã¤È½Ð¤¹¤È¤³¤í¤¬²Ä°¦¤¤¡×
¡Ö¤³¤Î¤æ¤ë¤µ¡¢¤¿¤Þ¤é¤ó¡×
ÂçÊÑ¤Ê¿Íµ¤¤Ç¤¢¤ë¡£º£¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¿·Á¯¤Ê¶Ã¤¤È¶¦¤Ë¡¢¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£¿ä¤·¤ò¸«¤Ä¤±¤¿´î¤Ó¤¬¡¢¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥ÈÊÔ½¸Éô¤Ï¡¢ÉÙ»³¸©ÆþÁ±Ä®¤Î¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¡Á¥ë»°À¤¡×¤ËÆÍ·â¼èºà¤ò»î¤ß¤¿¡£
¥Þ¥ëÈë¾ðÊó¤ò¥²¥Ã¥È¡ª¡©
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥È¤Î¼èºà¤Ë¿½¤·¹þ¤ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¡Á¥ë»°À¤¡×¤Î¼¹»ö¤µ¤ó¤«¤éÊÖ»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ä¤é¤éÍî¤È¤·¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡ÖÆ°²è»£±Æ¤Ï1·î26Æü¤Î¸á¸å¤Ç¤¹¡£¾ì½ê¤ÏÆþÁ±Ä®Ìò¾ìÄ£¼ËÉßÃÏÆâ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¼¹»ö¤µ¤ó¤ÏÃú½Å¤ËÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡Ö´¨¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÑÀã¤Ï20¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Àã¹ñ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¹ßÀã¤Ë¤Ï´·¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤µ¤Û¤É±Æ¶Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¥¸¥ã¥ó¥Ü¡Á¥ë»°À¤¤Î¼¹»ö¤µ¤ó¡Ë
¤½¤ó¤ÊÀã¹ñ¤Ç¤ÎÆü¾ï¤Î°ìËë¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¸¥ã¥ó¥Ü¡Á¥ë»°À¤¤Ï2012Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£100Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤ÄÆþÁ±¥¸¥ã¥ó¥ÜÀ¾±»¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ç¡¢¿ÈÄ¹¤ÏÆþÁ±¥¸¥ã¥ó¥ÜÀ¾±»¤Î5¸ÄÊ¬¤¯¤é¤¤¡¢ÂÎ½Å¤âÆþÁ±¥¸¥ã¥ó¥ÜÀ¾±»¤Î5¸ÄÊ¬¤¯¤é¤¤¡£
Àµ¼°Ì¾¤Ï¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¼¥ó ¥¸¥ã¥ó¥Ü¡Á¥ë ¥é¥¤¥¹ ¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¥Ò ¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼¥¦¥©¡¼¥¿¡¼ ¥¢¥ï¥Ó¡¼¥Ì ¥¹¥¤¥«¥ê¥¢¥ó ¥¥ó¥° »°À¤¡×¤È¡¢¤º¤¤¤Ö¤óÄ¹¤¤¡£Àè¡¹Âå¤Î²¦¤¬·ú¹ñ¤·¤¿¡Ö¤Ë¤å¤¦¤¼¤ó²¦¹ñ¡×¤Î²¦°Ì¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç´Ö¤â¤Ê¤¤»°À¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡ÖÆþÁ±¥¸¥ã¥ó¥ÜÀ¾±»¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÂÎ¤âÂÖÅÙ¤â¥Ç¥«¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤ÏÅüÅÙ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î´Å¤µ¤Ç¤¹¡£ ¤¢¤È¡¢¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´ûº§¤Ç¤¹¡×
¤È¡¢¼¹»ö¤µ¤ó¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÆ¯¤¼Ô¤Î²¦ÍÍ¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¡¢¾ðÊóÈ¯¿®¤Ê¤ÉÆþÁ±Ä®¤ÎPR¤Î¤¿¤á¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
ÆþÁ±Ä®¤Î¥ª¥¤¥·¥¤¾ðÊó
¤½¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥Ü¡Á¥ë»°À¤¤¬PR¤¹¤ëÆþÁ±Ä®¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤«¡©¡¡¥¹¥¤¥«¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¤É¤ó¤ÊÆÃ»ºÉÊ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©
¼¹»ö¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¾ðÊó¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö³¤ÍÎ¿¼ÁØ¿å¤ò»º¶È¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¿¼ÁØ¿å¤ÎÀ¶¾ôÀ¤ò³è¤«¤·¤¿²´éÚ¤Î¾ô²½¤¬ÍÌ¾¤Ç¡¢²´éÚÎÁÍýÀìÌç¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤Ï¸©Æâ³°¤«¤éÂ¿¤¯¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¼¹»ö¤µ¤ó¡Ë
ÆþÁ±Ä®¤Î¥¥ì¥¤¤Ê³¤ÍÎ¿¼ÁØ¿å¤òµá¤á¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î»ºÃÏ¤«¤é¤½¤Î»þ¡¹¤Î½Ü¤Î¥«¥¤¬½¸¤Þ¤ë¤½¤¦¤À¡£°Â¿´¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¿¼ÁØ¿å»Å¹þ¤ß¥«¥¤¬°ìÇ¯ÃæÌ£¤ï¤¨¤ë¤é¤·¤¤¡£
²¦ÍÍ¡¢¼¡²ó¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥«¥¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£